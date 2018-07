A economia feita para pagamento de juros foi equivalente a 2,38 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado.

O BC informou ainda que o superávit nominal ficou em 3,150 bilhões de reais no mês passado, acumulando no ano déficit de 108,912 bilhões de reais, enquanto a dívida pública fechou 2012 a 35,1 por cento do PIB.

(Por Luciana Otoni, Tiago Pariz e Alonso Soto)