Setor público tem superávit nominal de R$5,3 bi

O resultado, que superou as expectativas do mercado, também ficou acima da apropriação de juros no mês e o país teve superávit nominal de 5,304 bilhões de reais.

No acumulado em 12 meses, o resultado primário foi equivalente a 2,17 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ainda abaixo do fixado como meta para o ano, de 3,3 por cento do PIB.

Em abril de 2009, o resultado primário havia sido superavitário em 11,950 bilhões de reais.

O mercado projetava para abril deste ano superávit de 15,5 bilhões de reais, segundo a mediana de 13 respostas dadas por analistas à Reuters que variaram de 8,9 bilhões a 18,6 bilhões de reais.

"Destaca-se, no mês, o desempenho observado na arrecadação de tributos federais, que apresentou crescimento de 22,9 por cento, comparativamente a abril de 2009", afirmou o BC em nota.

No mês passado, o governo central teve superávit primário de 16,528 bilhões de reais, enquanto Estados e municípios registraram saldo positivo de 3,611 bilhões de reais e as estatais, déficit de 350 milhões de reais.

(Reportagem de Isabel Versiani e Fernando Exman)