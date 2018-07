Setor público tem superávit primário de R$12,398 bi em outubro--BC

No acumulado do ano, a economia fiscal é de 88,214 bilhões de reais. Com esse desempenho, o setor público terá que obter um resultado médio positivo de 13 bilhões de reais nos dois últimos meses do ano para cumprir a meta.

O cálculo leva em conta o abatimento previsto pelo governo de 25,6 bilhões de reais na meta por conta de investimentos realizados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma prerrogativa prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A meta cheia do governo é de 139,8 bilhões reais.

O resultado de outubro veio praticamente em linha com o esperado pelo mercado para o período, cuja mediana de previsões levantadas pela Reuters era de 13,1 bilhões de reais.

Em 12 meses até outubro, a economia feita foi equivalente a 2,25 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC informou ainda que o déficit nominal ficou em 4,607 bilhões de reais no mês passado, enquanto a dívida pública representou 35,2 por cento do PIB.

O governo já anunciou que não cumprirá a meta cheia do resultado primário, daí o abatimento previsto de 25,6 bilhões de reais.

O resultado primário está sendo afetado principalmente pela desaceleração econômica mais forte do que o previsto este ano, o que impactou diretamente a arrecadação tributária, e pelos cerca de 45 bilhões de reais em desonerações feitas para estimular a economia.

(Reportagem de Luciana Otoni)