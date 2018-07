Setor público tem superávit primário de R$13,959 bi

No acumulado do ano, o primário está em 118,596 bilhões de reais, ou 3,54 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), o que representa 92,7 por cento da meta total de 127,9 bilhões de reais para o ano todo.

Em 12 meses até outubro, a economia feita pelo governo, excluindo os gastos e receitas com juros, foi equivalente a 3,33 por cento do PIB, ou 133,615 bilhões de reais.

O déficit nominal foi de 6,298 bilhões de reais no mês passado, chegando a 79,136 bilhões de reais entre janeiro e outubro, o que representou 2,36 por cento do PIB. No mesmo período do ano passado, o Brasil tinha um déficit nominal de 70,632 bilhões de reais, e de 6,366 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado.

O gasto com juros em outubro chegou a 20,257 bilhões de reais e 197,732 bilhões de reais entre janeiro e outubro, ou 5,90 por cento do PIB, o que acabou influenciando o nominal não ter reduzido-se na comparação anual apesar de o superávit primário ter sido maior do que no mesmo mês do ano passado, quando estava em 9,738 bilhões de reais.

O Banco Central informou que o crescimento no pagamento de juros deve-se à maior variação do IPCA e ao patamar mais elevado da Selic. "Indicadores que incidem sobre parcela expressiva dos títulos federais", consta da nota da autoridade monetária.

A dívida pública saltou um ponto percentual em outubro para 38,2 por cento do PIB, chegando a 1,535 trilhão de reais.

Os governos regionais contribuíram com o superávit primário com uma economia de 2,229 bilhões de reais no mês, e com 30,848 bilhões de reais no acumulado do ano. A meta deles é de 36,1 bilhões de reais.

As empresas estatais contribuíram com 326 milhões de reais no mês passado e com 2,024 bilhões de reais no ano, de acordo com o Banco Central.

(Reportagem de Tiago Pariz e Alonso Soto)