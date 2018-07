Setor público tem superávit primário de R$16,185 bi em janeiro

Em janeiro de 2009, o resultado primário havia sido superavitário em 7,358 bilhões de reais.

Em 12 meses encerrados em janeiro, o superávit primário foi equivalente a 2,32 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ante 2,06 por cento do PIB em 12 meses até dezembro.

O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público ficou em 41,7 por cento do PIB em janeiro, frente a 42,9 por cento do PIB no mês anterior.

(Reportagem de Isabel Versiani)