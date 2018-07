Setor público tem superávit primário de R$26 bi em janeiro-BC

Em 12 meses até janeiro, o resultado primário acumulou superávit equivalente a 3,30 por cento do PIB, ou 136,978 bilhões de reais.

No mês passado, o país registrou ainda superávit nominal de 6,355 bilhões de reais.

A dívida pública representou 37,2 por cento do PIB em janeiro, frente aos 36,5 por cento de dezembro. A projeção do BC era de que essa relação ficaria em 37 por cento no mês passado.

(Reportagem de Tiago Pariz, Alonso Soto e Hugo Bachega)