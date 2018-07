Setores bancário e de telefonia lideram ranking do Procon-SP em 2012

O setor bancário foi alvo de 35.012 atendimentos em 2012, enquanto o de telefonia móvel demandou 28.332.

Já entre as empresas que mais geraram reclamações, o Itaú Unibanco liderou a lista, com 10.306 demandas e o grupo Vivo Telefônica ficou em segundo, com 9.683.

Segundo o Procon, os maiores problemas enfrentados pelo consumidor, no caso do setor bancário, foram cobrança de valores não reconhecidos em faturas de cartões de crédito e conta corrente, e cobrança de tarifas, especialmente as relacionadas a financiamento de veículos.

Já em telecomunicações as principais reclamações estão relacionadas ao não cumprimento dos pacotes ofertados, à inoperância do serviço e, especialmente, à dificuldade de cancelamento do serviço.

Na sequência da lista de empresas ficaram Grupo Claro, Bradesco, TIM e Santander Brasil.

Em nota, a Claro disse que "tem trabalhado para a melhoria contínua da qualidade dos seus serviços prestados aos consumidores... e continua realizando fortes investimentos em tecnologias e em novas plataformas para proporcionar um melhor atendimento ao consumidor".

O Santander afirmou que "trabalha constantemente para o aperfeiçoamento e capacitação de suas equipes, para prestar cada vez mais um serviço e atendimento de melhor qualidade para seus correntistas".

As demais empresas citadas não retornaram imediatamente o pedido de comentários.

Dentre os setores que mais demandaram atendimentos apareceram telefonia fixa em terceiro lugar e cartão de crédito em quarto.

"O varejo, tanto online quanto o convencional, concentrou muitos problemas com a entrega dos produtos ofertados", afirmou o Procon em nota. "O comércio eletrônico, que desde 2011 vem ganhando expressividade, em 2012 apresentou um crescimento acentuado de queixas relacionadas à oferta de produtos e serviços pelos sites de compras coletivas."

A líder do comércio eletrônico B2W --dona dos sites Americanas.com, Submarino e Shop Time-- ocupou a 9a posição no ranking de empresas, enquanto GroupOn e Nova Pontocom --do Grupo Pão de Açúcar-- ficaram em 17o e 18o, respectivamente.

O Procon assinalou que os fabricantes de produtos eletroeletrônicos, apesar de permanecerem entre as empresas mais demandadas, apresentam números bem inferiores aos registrados em anos anteriores.

SOLUÇÃO

No ano passado, o Procon-SP solucionou 85 por cento dos casos no primeiro atendimento, quando envia carta ao fornecedor solicitando resolução do problema.

Entre as empresas que menos solucionaram as demandas do consumidor estão BV Financeira e Motorola, com 56,44 e 47,46 por cento dos casos não solucionados, respectivamente.

Para o diretor executivo em exercício do Procon-SP, Carlos Coscarelli, o grande problema das empresas listadas no ranking é a ineficiência do pós-venda. "As empresas precisam investir mais nestes serviços, buscando soluções aos problemas de forma fácil e rápida", afirmou.

(Por Vivian Pereira)