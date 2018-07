Seus direitos

Nos dias 6 e 7 de abril houve débitos indevidos em minhas contas bancárias. Foram feitos pagamentos de boletos e transferências na Caixa Econômica Federal e no Banco Itaú sem minha autorização. Segui os procedimentos, conforme orientação, e fiz um Boletim de Ocorrência. Apesar de a Caixa Econômica Federal já ter me ressarcido, o Itaú ainda não me pagou os R$ 7 mil debitados da conta de minha empresa. Em 4 de agosto, o gerente disse que falou pessoalmente com o responsável pela autorização do ressarcimento e que eu ainda não fora indenizada por causa de um e-mail enviado para o endereço errado. Sempre dizem que até a próxima sexta-feira tudo estará resolvido, mas não é o que ocorre. Quando esse valor foi debitado, minha conta entrou no cheque especial e, por causa das taxas e juros, ficou negativa em R$ 12 mil.

MARIA JULIA AZEVEDO GOUVEIA

São Paulo

As Ouvidorias do Itaú Unibanco e do Banco PF Crédito e Renegociação informam que o gerente da agência da Teodoro Sampaio entrou em contato com a leitora para esclarecer e encerrar o assunto.

A leitora comenta: O gerente entrou em contato nos dias 8 e 10 de setembro. No dia 14, permaneci na agência das 11h30 às 13h20, quando o sistema caiu. Retornei às 15h40 e fiquei lá até as 17 horas sem que o problema fosse resolvido. Houve uma demora de cinco meses para o ressarcimento, portanto, os valores de juros, encargos e taxas precisam ser estornados um a um e aprovados por outras instâncias hierárquicas. Até o momento a conta corrente de minha empresa continua no vermelho.

Tatiana Queiroz*: É responsabilidade dos bancos zelar pela correta e eficiente prestação do serviço, o que inclui segurança, qualidade e presteza no atendimento. Uma vez constatada a falha na prestação do serviço por meio de saques indevidos, os bancos, obrigatoriamente, devem providenciar o estorno dos valores retirados da conta, em dobro, acrescidos de juros e taxas incidentes nas transações realizadas. Não há dúvida de que ocorreram falhas e fraude que causaram prejuízos ao consumidor, incluindo deslocamentos à agência, saques indevidos, custos pelo uso do limite do cheque especial em razão da demora no ressarcimento. A 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o direito à indenização por saques indevidos em conta bancária. Considerou que é insustentável a tese de que só é possível fazer retiradas em conta corrente de cliente bancário por meio do uso do cartão magnético e da senha pessoal. Portanto, caso o Banco Itaú não providencie o estorno dos valores devidos, a leitora poderá pleitear na Justiça a reparação dos danos patrimoniais e morais gerados por toda essa situação.

Sem assistência

Em 27 de maio, comprei um aparelho celular da LG na Mobile Cellular Service Ltda. (MCS), no Shopping Interlagos. Ele apresentou defeito e o levei em setembro na assistência CKS no Shopping Ibirapuera, onde ficou por 55 dias. Quando o retirei, percebi que o problema continuava e o levei para a assistência Gausstelecom. Como demoraram muito tempo para entregar o aparelho, abri um número de protocolo na LG. Somente retirei o celular em 8 de junho e, como estava descarregado, não foi possível testá-lo na loja. Em casa, percebi que os problemas não haviam sido solucionados. Em 4 de julho levei o aparelho mais uma vez nessa mesma assistência e ele só ficou pronto em 7 de agosto. Dessa vez, levei o carregador e constatei que o defeito continuava. Liguei para a LG e fui instruída a deixar o aparelho na assistência. Em 17 de agosto, uma funcionária da LG me ligou para dizer que a assistência técnica onde estava o celular não era mais autorizada e, por isso, perdera o direito de receber meu dinheiro de volta.

SIMONE CRISTINA BARBOSA VAZ

São Paulo

A LG Electronics informa que o posto autorizado indicado não é uma assistência técnica credenciada à empresa. Responde que não tem responsabilidade sobre a garantia e os serviços prestados pelo estabelecimento.

A leitora comenta: Quando entrei em contato com a LG disse qual era a assistência autorizada em que estava o aparelho e a empresa não me informou que ela não fazia mais parte do quadro de autorizadas.

Maria Inês Dolci*: A LG cometeu um grave erro ao deixar de informar o descredenciamento da assistência técnica, afinal, ela é responsável solidária da assistência técnica e deveria ter assumido o problema da leitora. No entanto, apesar de o aparelho estar numa assistência não autorizada, o fato de ele ter sido encaminhado por mais de três vezes à assistência técnica, permanecendo mais de 30 dias sem solução, faz com que o consumidor tenha o direito de exigir, alternativamente, a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos que poderão ser pleiteados na Justiça. A empresa prolongou demasiadamente a solução dos vícios apresentados pelo produto e agora quer se esquivar de cumprir com o que determina o Código de Defesa do Consumidor, o que é lamentável!

Gato por lebre

Comprei um modem 3G da Vivo, pois o vendedor afirmou que a área onde moro fazia parte da cobertura. Mas, após a instalação, descobri que não era possível conectar-me à internet. Entrei em contato com o suporte várias vezes, que sempre prometia resolver o problema. Após 15 dias de transtornos, tentei devolver o aparelho, mas funcionários alegaram que o prazo para a devolução era de sete dias. Quero devolvê-lo e receber meu dinheiro de volta.

ODAIR LEME SALES

São Paulo

A Vivo informa que cancelou o serviço, como também as cobranças relacionadas a ele.

O leitor comenta: Eu gostaria que a Vivo aceitasse de volta o modem e o chip e devolvesse o que paguei.

Renata Farias*: Segundo o Código de Defesa do Consumidor (art. 20), quando o serviço tem seu valor diminuído, ou não correspondente à oferta, ou à publicidade que dele foi feita, é verificado vício no serviço. Isto é, má prestação do serviço. Nesses casos, pode o consumidor exigir, dentre as opções à sua escolha: a reexecução do serviço; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e o abatimento proporcional do preço. O Regulamento do Serviço Pessoal Móvel também determina que a má prestação do serviço legitima o consumidor a rescindir o contrato antes do decurso do prazo de permanência mínima (fidelidade) sem qualquer ônus ou punição (multa). O prazo de sete dias para desistência, previsto no art. 49 do CDC, só se aplica no caso de compra realizada fora do estabelecimento comercial (telefone, internet, porta em porta, etc.) e independe de vício do produto ou do serviço. O prazo para reclamar de vício é de 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço não-durável, e de 90 dias, para serviços duráveis.

* Tatiana Queiroz é advogada e Maria Inês Dolci é coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste). Renata Farias é advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)