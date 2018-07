Seus Direitos

No dia 15/12/2009 tive a infeliz ideia de adquirir um notebook e um mouse sem fio pela Dell. De acordo com e-mail enviado pela própria empresa, a entrega dos produtos seria realizada em dias diferentes: o computador no dia 22/12 e o mouse no dia 28/12. O computador foi entregue dia 23/12, mas nada do mouse. Na primeira semana de janeiro, ao ligar pela primeira vez para a central de atendimento (que me deixou quase 15 minutos na espera), a atendente disse que o produto seria entregue no dia seguinte. Como no dia seguinte o produto não chegou, liguei novamente e outra atendente disse que somente após a segunda quinzena de janeiro a entrega seria feita. No dia 28/1 liguei novamente e, para minha surpresa, a atendente disse que passaria meu telefone para a transportadora para que eles entrassem em contato comigo em 48 horas. Adivinhem: 48 horas se passaram e nada! Ninguém entrou em contato. Para piorar, a empresa exige que a pessoa que comprou o equipamento esteja em casa para receber a encomenda, porém, além de trabalhar, tenho uma mãe que está em tratamento e precisa constantemente ir ao médico. A pergunta que fica é: Terei de alterar minha rotina (trabalho, compromissos) em prol da empresa? Ou terei de contratar alguém para ficar 24 horas esperando a entrega? Só desejo uma solução. Tentei, mais uma vez, em vão, entrar em contato com a Dell a respeito da entrega do produto, no dia 1.º de fevereiro. Após esperar alguns bons minutos, como é de costume no call center dessa empresa, a atendente, confusa, como a própria Dell, primeiro disse não entender o motivo de eu não ter recebido o mouse. Depois, esclareceu o mal-entendido: a entrega não havia sido efetuada por ser feriado de Iemanjá! Pois é, agora é feriado oficial! A Dell deve ter oferecido meu mouse à entidade, porque no ano-novo (prazo, dado pelo próprio site, em que receberia minha encomenda) havia uma demanda muito grande no mar! Já se passaram dois meses após a compra, pretendo entrar com uma queixa no Procon.

ELISABETE ÉRICA DE LIMA OLIVEIRA

São Paulo

A Dell não respondeu.

A leitora diz: O mouse não foi entregue até hoje.

Maria Inês Dolci*: A Dell não pode jogar a responsabilidade para a transportadora, pois ela é quem fez a venda do mouse sem fio e tem a obrigação de entregar o produto na data

acertada. É inadmissível o consumidor ter de ficar "esperando" em casa por algo que nem

sequer tem data confirmada para chegar. É um desrespeito ao consumidor. E o fornecedor é obrigado a cumprir a nova lei de fixação de horário e data para entrega. Pelo tempo que está aguardando, e sem solução, nossa recomendação é para que procure outra empresa que realmente tenha interesse em vender e entregar a mercadoria na data combinada.

Mas, se o consumidor quiser ainda receber o mouse, mesmo que com atraso, pode exigir da empresa abatimento proporcional ao período em que ficou sem o produto. Ou pode negociar para que ela não cobre pela mercadoria, diante dos transtornos acarretados.

Veículo não sobe ladeira

Retirado novo da Concessionária Brasilwagen-Cambuci, em 28/12/2009 o veículo Polo 1.6, com apenas 450 km rodados, começou a perder potência. Culminou por não subir ladeiras. Deixei-o no dia 13/1 na Concessionária Jewa, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, para conserto. Enviei dois telegramas para a presidência da Volkswagen, mas até o presente momento não recebi retorno e o problema continua sem solução.

SERGIO MAUAD

São Paulo

A Central de Relacionamento com Clientes da Volkswagen (VW) informa ter consultado a Gerência Técnica da Concessionária Jewa, sendo-lhe informado que, após as correções realizadas, o veículo encontra-se à disposição do sr. Mauad em condições normais de uso.

O leitor diz: A VW resolveu um problema e criou outro. Agora o veículo sobe ladeira, mas o motor morre na partida a frio ou custa a pegar. No dia 8/2 reiterei minha reclamação à concessionária. Estou no 4.º telegrama à Volkswagen, solicitando a troca do meu carro novo por outro, mas ela não

respondeu.

Fábio Lopes Soares*: É lamentável que ainda ocorram situações como essa, sobretudo com as montadoras que costumam manter áreas e políticas de qualidade para seus veículos. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) protege o consumidor quanto aos defeitos aparentes do veículo: neste caso, não funcionar a partida e, inicialmente não subir ladeiras, como também a eventual reparação de danos causados pela não reexecução dos serviços para sanar o defeito. Caso não ocorram essa manutenção e a entrega do bem consertado, o consumidor tem o direito a exigir em juízo sua regularização, somado a eventuais danos provenientes desse defeito.

Aburdos da Dell Anno

Estou tendo sérios problemas com a Dell Anno. No dia 12/9/2009 comprei móveis para cozinha e sala nessa loja. O prazo de entrega combinado era de 35 dias úteis e o primeiro cheque (comprei em 4 vezes) seria para 60 dias, ou seja, depois da instalação. Mas no dia 5/1, mais de 75 dias úteis depois, não recebi nada. A empresa só diz: "Em alguns dias estará tudo resolvido." A metade do valor da compra já foi depositada. Pedi para cancelar o pedido e a Dell Anno disse não ser possível, pois os cheques estão com o Banco Aymoré. Não sei o mais o que fazer. Dell Anno, uma grande decepção!

PATRÍCIA BACAN

São Paulo

A Única Indústria de Móveis S.A., detentora da marca Dell Anno, diz que recebeu a informação do escritório central da loja revendedora, onde o móvel foi comprado (Grupo WW), de que a montagem se iniciou no dia 9/1 e seguirá nos próximos sábados, a pedido da cliente.

A leitora diz: Realmente iniciaram no dia 9/1, mas eles fizeram a montagem sem analisar a planta hidráulica e furaram um cano, ou seja, resolveram um problema e criaram outro. Após a manutenção na parede, foi feita a repintura, mas na cor errada e com um péssimo acabamento. De qualquer maneira, não quero mais ninguém da Dell Ano em meu apartamento.

Fábio Lopes Soares*: Houve diversas práticas infrativas, segundo a Lei 8.078/90. Primeiro a consumidora foi lesada por não ter o prazo contratado respeitado nem resposta às suas reclamações. Segundo, a loja não atendeu à sua solicitação, após o prazo de entrega, de cancelamento do serviço, uma vez que, passados 30 dias sem que o erro seja sanado, o consumidor tem o direito de exigi-lo (art. 18 do CDC). Por último, como a Dell Anno insistiu na regularização e prejudicou o acabamento do imóvel, a consumidora tem o direito da reexecução dos serviços, sem prejuízos de eventuais perdas e danos (art. 20 do CDC).

*Maria Inês Dolci é coordenadora institucional da Pro Teste; e Fábio Lopes Soares, advogado, especialista em Defesa do Consumidor e Negociações Econômicas Internacionais, é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-SP e da Associação Brasileira de Ouvidores.