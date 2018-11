Sex shop para muçulmanos é lançado na Holanda

Foi lançado na Holanda um sex shop online que diz ser o primeiro do mundo a respeitar a rigorosa lei sharia, ou lei islâmica.

O sex shop El Asira vende óleos de massagem e lubrificantes, mas não pornografia ou brinquedos sexuais.

As informações estão escritas em inglês, holandês e árabe.

O dono do site diz que ele é dedicado a casais casados, e tem também o objetivo de acabar com concepções erradas sobre o papel da mulher no islamismo.