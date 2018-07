Sexta-feira com chuva em parte do País

O céu fica nublado e com condição para chuva entre o Norte, Centro-Oeste, parte do Sudeste e do Sul do Brasil. Em algumas cidades do Paraná, de Santa Catarina, interior de São Paulo, do oeste e triângulo de Minas, do Norte e do Centro-Oeste haverá chuva intensa.

Há chance de pancada de chuva a partir da tarde no leste de São Paulo, e Rio. No Espírito Santo, a chance de chuva é menor, no entanto, caso venham a ocorrer, será de forma localizada. Pancadas de chuva atingem o Maranhão, parte do Piauí e oeste e sul da Bahia.

No litoral entre o Rio Grande do Norte e o leste da Bahia haverá chance de chuva fraca. Há pequena chance de pancada rápida e localizada no interior do Nordeste, inclusive sobre áreas do sertão nordestino. Temperatura em declínio em parte do Sul do Brasil.