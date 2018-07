Sexta-feira com chuva entre o Sudeste e o Norte do país

A frente fria se desloca para o Oceano, mas mantém o tempo nublado com pancadas de chuva entre o sul do Espírito Santo e o leste de Goiás. Haverá muitas nuvens e chuva em toda a faixa litorânea do Sudeste. No litoral nordestino, o tempo ficará instável e na porção norte estará nublado com possibilidades de pancadas de chuva.

Na faixa norte do País, haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas. Entre o norte de São Paulo e o oeste do Amazonas, o dia ficará nublado com possibilidade de chuva. Em toda a Região Sul, oeste de São Paulo e centro-sul de Mato Grosso do Sul, o dia será de céu claro.

Nas demais áreas do País, o sol aparecerá entre poucas nuvens. O dia será de temperaturas baixas no centro-sul do país e também no Acre, Rondônia e oeste do Amazonas. Haverá condição de geada ampla no Sul. Os ventos estarão intensos no litoral do Sudeste. As informações são do CPTEC.