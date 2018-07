Sexta-feira será calor e de pancadas de chuva

Em algumas localidades, do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas, Rio, Bahia e Espírito Santo poderá chover forte o que deve causar transtornos à população. No Rio Grande do Sul e parte do Nordeste brasileiro, o dia será de sol e poucas nuvens.

Haverá pancadas de chuva em parte de Santa Catarina, do Paraná e de Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo. Nestas áreas pode chover localmente forte e não se descarta a ocorrência localizada de queda de granizo. Nas outras áreas do país haverá variação de nebulosidade e pequena chance de pancadas de chuva ao final do dia. A temperatura estará elevada em grande parte do Brasil.