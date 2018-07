Sexta-feira terá chuva forte em Grande parte do país

As pancadas de chuva com menos intensidade ocorrerão nas demais áreas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, sul e oeste da Bahia e sul do Paraná. Na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina o tempo ficará nublado, com chuva fraca a qualquer hora do dia e poucas aberturas de sol.

Nas demais áreas da Bahia, em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, centro e oeste do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens. As informações são do CPTEC.