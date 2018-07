Sexto pé que apareceu no Canadá 'não era humano'

Investigadores da província canadense de British Columbia afirmaram que o pé encontrado na quarta-feira perto de um rio na Ilha Vancouver, no oeste do país, não é humano. Segundo o Departamento Legista de British Columbia (BCCS, na sigla em inglês), trata-se do esqueleto da pata de um animal que estava dentro de um tênis de corrida coberto por algas marinhas. Na quarta-feira, duas mulheres disseram ter encontrado o pé em uma praia. "Eu pude ver dois ossos brancos apontando para fora de um tênis preto", disse Sandra Malone ao jornal local National Post. "Estava claramente decepado, como se tivesse sido serrado." Os investigadores descreveram as declarações das mulheres como um trote "repreensível que desrespeita famílias de pessoas desaparecidas". "Isso só alimenta especulações e cria uma ansiedade desnecessária para famílias, além de gastar um tempo precioso da investigação que poderia estar concentrando seus esforços na apuração dos outros casos", disse um comunicado BCCS. Desde agosto do ano passado, cinco pés humanos foram encontrados na área próxima a Vancouver. Todos, com a exceção de um, eram pés direitos. Os pés estavam calçando tênis de corrida e haviam passado bastante tempo na água. Crime organizado, acidentes de barco e até o tsunami que atingiu o Pacífico asiático em 2004 são apresentados como possíveis explicações. A polícia afirma que não há evidências de que os pés tenham sido cortados deliberadamente ou removidos à força e acredita que tenham se separado do resto do corpo pelo calcanhar. Médicos legistas afirmam que não é incomum que partes de corpos se soltem depois de passar um longo tempo na água. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.