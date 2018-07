Shahada, um caso de amor e ódio

Nos hoje distantes anos 1950, ficou famosa a história do sultão de Bahrein que, em visita a Hollywood, foi apresentado a Virginia Mayo nos estúdios da Warner. Diante da loira estrela de Raoul Walsh e Gordon Douglas, ele se curvou e disse que tinha diante de si a prova viva da misericórdia de Alá pelos homens. Pode-se lembrar dessa história a propósito de Shahada, o longa de Burhan Qurbani exibido ontem na competição. O cineasta é de origem afegã e ainda era criança quando sua família abandonou o país e pediu asilo na Alemanha, para fugir ao Exército soviético. Qurbani foi muito marcado pela religiosidade do avô, que sempre viu o Corão como um livro do amor.

Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Várias histórias de islâmicos se cruzam na sinagoga, no trabalho. Um dos personagens, rompendo a recorrência de presidiários que tem dado a tônica dos filmes da competição, é policial. Ele caça clandestinos na cena inicial. Várias figuras que o espectador vai encontrar depois se cruzam no começo explosivo. Há o garoto que trabalha numa fábrica de industrialização de pescados e se sente atraído pelo colega. A garota, filha do imã, líder religioso, que faz um aborto clandestino. E o próprio policial arrisca seu casamento ao reencontrar a mulher em quem ele atirou no passado, acidentalmente. Ela perdeu seu bebê, e ele nunca deixou de se culpar por isso.

Histórias de religião, de culpa, que espelham o choque entre tradição e modernidade. Alá é misericordioso e compassivo com os homens, diz o imã, repetindo o sultão de Bahrein, mas sua filha, corroída pela culpa, volta-se contra o pai, vira uma fanática religiosa que acha que o Corão é um livro de ódio e vingança. Shahada (Faith, Fé) não é um filme sobre religião. Qurbani não queria ser didático. Seu objetivo foi fazer um estudo de personagens. Shahada foi muito aplaudido no fim, mas formaram-se grupos à saída do palast, o palácio do festival. Muita gente detestou. Criou-se outro debate em que o fundamentalismo estético talvez tenha tomado a dianteira sobre o religioso. O importante é que Qurbani, em colaboração com os atores, conseguiu tornar críveis todas essas figuras. O imã, a filha intransigente, o rapaz que teme aceitar sua sexualidade, o policial infiel que vive um drama de consciência equivocado - é preciso ver o filme para saber como e por quê.

Curiosamente, o filme iraniano The Hunter (O Caçador), também trata de algumas dessas questões. O próprio diretor Rafi Pitts faz o protagonista, Ali, um ex-presidiário cuja mulher morre durante um tiroteio entre a polícia e insurgente, nos recentes protestos ligados ao processo eleitoral no Irã. Ali resolve se vingar e mata dois policiais. É caçado e preso, mas seus captores - dois policiais - se perdem com ele na floresta. Um dos policiais quer matá-lo, simplesmente. O outro acusa o colega de corrupto e defende o prisioneiro. Mas logo a situação muda - você terá de esperar pela Mostra (e pelo lançamento) para saber em que sentido -, levando a um desfecho um tanto enigmático, para não dizer discutível.

Rafi Pitts inicia seu filme com créditos projetados sobre uma imagem de 1980. Milicianos armados da revolução islâmica passeiam com suas armas sobre uma bandeira dos EUA, desenhada no chão. O diretor diz que essa imagem marcou sua adolescência (e sua vida), mas hoje ele tem a sensação de que a revolução lhe foi arrancada - e roubada do povo iraniano, que não consegue mais se expressar.

Na verdade, é sempre assim aqui na Berlinale. Os críticos gostam de dizer que este é o festival que mais se preocupa com o social e o político dos filmes. Berlim privilegia um cinema metafórico, inconclusivo (na maioria dos casos). Muita coisa se resolve em Shahada, mas o fim, o último plano, é aberto, como o de The Hunter. O filme russo How I Ended This Summer, de Alexei Popogrebsky, é um pouco diferente. Dois homens numa isolada estação do Ártico. Um é jovem e pisa duplamente na bola. Eles estão ali numa missão, que em determinado momento o garoto negligencia. Quase ao mesmo tempo, ele recebe a notícia de que a mulher e o filho do outro morreram num acidente, e não sabe como lhe transmitir a informação. Começa a trapacear. O filme leva a um desfecho estranho - numa direção diferente do japonês Caterpillar - e talvez insatisfatório. Mas é bem-feito e impressiona pela forma como Popogrebsky usa amplos espaços, um imenso deserto de neve, para criar um sentimento avassalador de claustrofobia.