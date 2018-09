Shakira ensina coreografia de hino da Copa a crianças em Soweto

A cantora, que já conquistou um Grammy, se reunirá com outras estrelas da música, incluindo Black Eyed Peas e Alicia Keys, em uma apresentação na quinta-feira, véspera do início do Mundial da África do Sul.

Shakira, embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), visitou uma escola em Soweto como parte de seu trabalho filantrópico para destacar a necessidade de se educar os jovens.

"A (Copa do Mundo) é uma grande oportunidade de trazer a atenção de todos à questões tão importantes como educação", disse Shakira a repórteres.

"Setenta e duas milhões de crianças em todo o mundo não podem ir à escola, das quais 32 milhões são africanas. Então esta é a nossa chance de fazer educação para todos o legado desta Copa do Mundo".

Shakira cantará no concerto o hino oficial da Copa "Waka Waka (Esta hora é para a África" com o grupo local Freshly Ground.