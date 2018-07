Shamell pode ser 1.º estrangeiro na seleção

O nome é meio complicado: Shamell Jermaine Stallworth. Mas, para quem acompanha o basquete brasileiro, é mais do que conhecido. E, se a burocracia brasileira fizer um ponto certeiro e o técnico Rubén Magnano apostar, pode até aparecer na mais concorrida lista do ano - a dos atletas que vão para o Mundial da Turquia, em agosto.

No Brasil dado à miscigenações, a seleção masculina de basquete pode chegar a uma experiência rara na integração entre raças. Ou seja, ter um estrangeiro em suas fileiras. O ala Shamell, nascido em San Francisco, é candidatíssimo ao posto. Tão brasileiro quanto americano, o jogador do Pinheiros/Sky, que joga no Brasil há quase seis anos, está com o processo de naturalização em passo adiantado. Mas a ponto de poder ser convocado para o Mundial? "Me disseram que a chance é de 90%", admite, em bom português.

Shamell é um dos destaques do Jogo das Estrelas no Novo Basquete Brasil (NBB), que será disputado hoje, no Ginásio Tancredo Neves, em Uberlândia, a partir das 10h30. É titular da equipe Pedroca (leia mais ao lado) e tem sido observado, de perto, pelo novo técnico da seleção. Rubén Magnano não estará no jogo de hoje, mas já sabe do potencial do jogador.

Em sua primeira visita ao Brasil, logo depois de assinar contrato com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Magnano foi ao ginásio do clube paulistano para assistir ao jogo Pinheiros x Araraquara/Palmeiras. O time da casa venceu por 93 x 84 - Shamell foi o cestinha, com 24 pontos.

A intenção de contar com o ala na seleção, contudo, é antiga. "Estão falando sobre isso desde a época do Lula (Ferreira)", conta Shamell, em referência ao técnico que deixou o time em 2008 e hoje comanda o Universo/Brasília, líder do NBB. O espanhol Moncho Monsalve também sabia da vontade do americano de jogar pelo Brasil.

Mas o momento nunca foi tão propício para isso. Shamell é casado com a brasileira Lucilene, que conheceu quando jogou em Araraquara, e tem os gêmeos Jordan e Shamell, de dois anos e nascidos aqui.

Shamell faz pouco dos que torcem o nariz para um estrangeiro na seleção. "Se existe a chance, por que não tentar? Se não der certo, tudo bem. Mas acho que é preciso testar." Para ele, assim como os brasileiros são referência no futebol, o mesmo ocorre com os americanos quando o assunto é basquete. "Eu posso ajudar muito com o conhecimento que tenho."

Apontado como um jogador muitas vezes individualista, diz, sem falsa modéstia, que é o "cara" no Pinheiros - tem o maior tempo de quadra dos jogadores do Nacional, com a média de 37,4 minutos/jogo. "Mas sei que na seleção é diferente. É mais importante ser mais um e ser campeão do que ser o cestinha e não ganhar nada."