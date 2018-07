Sharapova confirma jogo em São Paulo

Além do Brasil, Sharapova atual 25ª do ranking, vai visitar Chile e Argentina. No dia 2 de dezembro, a russa fará sua exibição em Santiago. O tour pelos países sul-americanos termina no dia 4 de dezembro, quando ela passará por Buenos Aires.

Com 19 títulos e mais de US$ 12 milhões (cerca de R$ 21 mi) em prêmios na carreira, Sharapova ganhou o respeito e a admiração do circuito com seu talento. A beleza, é claro, também ajuda a torná-la uma das figuras mais conhecidas do esporte. Campeã em Wimbledon, no US Open e no Aberto da Austrália, resta apenas o troféu em Roland Garros para que a russa de 22 anos complete os títulos nos quatro torneios de Grand Slam.

A temporada 2009, porém, não foi das melhores. Após desistir do Aberto da Austrália, com dores no ombro, seu melhor resultado foi a eliminação nas quartas em Roland Garros, quando foi facilmente batida pela eslovaca Dominika Cibulkova, 19ª do mundo, por 2 sets a 0.

Após a derrota na final do US Open, Roger Federer, líder do ranking, não vai jogar o Torneio de Tóquio e do Masters de Xangai. "Depois de consultar minha equipe e os médicos, decidi renunciar a estes torneios para dar a meu corpo a oportunidade de se recuperar plenamente, após um ano exigente no aspecto físico", diz o suíço.