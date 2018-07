Sharapova faz festa depois de cinco meses

Sem perder nenhum set durante toda a competição, a russa Maria Sharapova ganhou o 21º título de sua carreira no Torneio de Memphis. Depois de cinco meses da última conquista, no Torneio de Tóquio, em setembro do ano passado, a musa derrotou com facilidade a sueca Sofia Arvidsson, campeã em Memphis em 2006, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em partida disputada na noite de sábado nos Estados Unidos.

"Me sinto muito bem. Vim aqui pelos jogos. Disputei cinco partidas e venci as cinco. Então, foi uma boa semana", disse Sharapova. "Servi e devolvi bem, duas coisas que são muito importantes."

Aos 22 anos e com três títulos em Grand Slam, a russa, atualmente a número 16 do mundo, jogou de forma consistente nas partidas contra as norte-americanas Shenay Perry e Bethanie Mattek-Sands, além da tcheca Petra Kvitova e a britânica Elena Baltacha.

Na partida decisiva, Sharapova mostrou superioridade desde o primeiro set. Conseguiu quebrar duas vezes o serviço de Arvidsson e fechou rapidamente o set, com 6 games a 2.

No segundo set, a sueca chegou a ter três chances de quebrar o serviço de Sharapova, que salvou os três lances. A russa ainda conseguiu quebrar duas vezes o saque da rival e vencer a parcial por 6 games a 1. A partida teve duração total de 1h06min.

FEDERER

Número 1 do mundo no ranking masculino, Roger Federer teve confirmada, ontem, a sua ausência do ATP 500 de Dubai, consequência de uma infecção pulmonar. O suíço deve ficar afastado das quadras por três semanas - seu retorno está previsto para o Masters 1000 de Indian Wells, com início em 11 de março.

"Federer consultou um médico que recomendou descansar durante 15 dias", disse Stephen Duckett, dirigente da ATP. O checo Jan Hernych, derrotado no qualifying, ficará com a vaga aberta pela desistência de Federer. A competição terá, ainda, cinco dos 10 primeiros colocados no ranking mundial: Novak Djokovic, Andy Murray, Nikolay Davydenko, Jo-Wilfried Tsonga e Marin Cilic.