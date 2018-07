Sharon Osbourne retira seios após descobrir 'gene de câncer de mama'

Sharon Osbourne, mulher do cantor Ozzy Osbourne, revelou a uma revista que passou por uma mastectomia dupla depois de descobrir ter um gene que aumenta o risco de desenvolver câncer de mama.

"Tive câncer antes e não quero viver embaixo daquela nuvem: decidi simplesmente tirar tudo", disse Sharon à revista Hello!.

Sharon, que tem 60 anos, teve câncer de intestino em 2002.

Em 2004, em uma iniciativa junto com o hospital Cedars-Sinai de Los Angeles, Sharon estabeleceu uma fundação de apoio para as pessoas que sofrem da mesma doença, mas não podem pagar pelo tratamento.

A mulher de Ozzy Osbourne ficou famosa com o programa The Osbournes, um reality show que mostrava o cotidiano da família. Desde então, ela se transformou em jurada de programas como o britânico X Factor e, mais recentemente, America's Got Talent.

Em setembro, ela deixou o programa e atualmente participa de um programa para a televisão americana, o The Talk.

Cirurgia de 13 horas

Sharon disse à revista Hello! que passou por uma cirurgia de 13 horas.

"A sorte não estava a meu favor. Eu nem penso nos meus seios com nostalgia, só queria conseguir viver minha vida sem aquele medo o tempo todo", disse.

"Para mim, não foi uma grande decisão, nem pensei muito. Eu não queria passar o resto da minha vida com aquela sombra. Quero viver por muito tempo e ser uma avó para Pearl", acrescentou.

No começo de 2012, o filho de Sharon, Jack Osbourne, teve uma filha com a esposa Lisa Stelly, chamada de Pearl. Jack, de 26 anos, foi diagnosticado com esclerose múltipla no começo de 2012.