Sharp aumenta cortes salariais para economizar US$179 milhões A Sharp anunciou nesta terça-feira que, a partir do próximo mês, dobrará para 10 por cento o corte no salário dos diretores até setembro de 2013 e que, além da redução do bônus de verão da diretoria em 30 por cento, cortará 50 por cento do bônus de fim de ano.