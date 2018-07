Sharp diz que negociação para investimento da Hon Hai emperrou

A expectativa era que as companhias chegassem a um acordo por 9,9 por cento da Sharp em agosto, durante a visita do presidente de conselho da Hon Hai ao Japão. No entanto, Terry Gou deixou o país antes do esperado, sem se encontrar com os executivos da Sharp, e a reunião ainda não foi remarcada.

"Não houve nenhum progresso no que diz respeito a (injeção de) capital por parte deles, disse um executivo da Sharp nesta sexta-feira sob condição de anonimato.

Gou avisou, já de volta a Taipé, que só compraria as ações se tivesse voz ativa nas estratégias da Sharp.

A fabricante japonesa, que luta para levantar fundos para pagar suas dívidas, indicou que quer discutir uma maior cooperação com a Hon Hai após as duas empresas concordarem com o investimento.

(Por Yoshiyuki Osada)