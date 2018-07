Sharp negocia fornecimento de painéis para ultrabooks--fontes

A Intel está promovendo laptops ultra-finos, conhecidos como ultrabooks, para enfrentar os tablets da Apple. No início do ano, a fabricante de chips dos Estados Unidos assinou acordos com diversas fabricantes de painéis para garantir o fornecimento adequado para uma série de ultrabooks com a expectativa de que telas touch screens cheguem ao mercado após o lançamento do Windows 8 da Microsoft em outubro.

A Sharp, com o seu negócio de TV em contração, está olhando para telas pequenas para provocar um renascimento de seus negócios. Em vez de se alinhar à cadeia de abastecimento da Apple, a Sharp vê a nova geração de ultrabooks como um mercado para seus displays mais avançados.

A Intel está interessada na tecnologia da Sharp para painéis de LCD pequenos e médios, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas antes de um anúncio oficial.

(Por Tim Kelly, Chris Gallagher e Chang-Ran Kim)