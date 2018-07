Sharp negocia venda à Lenovo de fábrica de TV na China--fontes

A fabricante japonesa negocia com a Lenovo a venda da unidade de LCDs em Nanking e a formação de parcerias com a companhia chinesa na China, disseram duas fontes da indústria familiarizadas com as discussões informaram à Reuters.

Em comunicado à Bolsa de Tóquio, a Sharp disse que não havia anunciado nenhuma negociação. As conversas haviam sido noticiadas inicialmente pelo jornal Nikkei, do Japão.

A Sharp já vinha negociando com a Hon Hai a venda da unidade de TV na China e de uma fábrica no México. A companhia de Taiwan, que também negocia comprar uma parte da Sharp e já comprou uma fábrica de LCD da companhia no Japão, pode agora se limitar a ficar com a unidade mexicana.

(Por Reiji Murai)