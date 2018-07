Sharp receberá 2a metade dos US$120 mi da Qualcomm até junho

O prazo original até o final de março foi estendido porque a Sharp não havia atendido às condições para o recebimento do restante do investimento, que incluíam especificações de telas para smartphones e tablets e os preparativos para as fabricar.

As duas companhias disseram em dezembro que a Qualcomm, através da subsidiária Pixtronix, trabalharia com a Sharp para desenvolver novas telas com maior eficiência energética baseadas na tecnologia IGZO, da Sharp.

O segundo pagamento também era condicional ao retorno da Sharp a um lucro operacional nos seis meses anteriores a 31 de março, e que a empresa tivesse pelo menos 100 bilhões de ienes (1,1 bilhão de dólares) em patrimônio líquido.

(Por Tim Kelly)