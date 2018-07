Sharp tem lucro acima do previsto no trimestre até dezembro, diz CEO

O possível crescimento do lucro no semestre que se encerra em 31 de março vai permitir que os bancos justifiquem novos financiamentos à companhia, que recebeu um resgate de 4,4 bilhões de dólares em outubro.

A Sharp alertou em novembro que poderia não sobreviver sozinha após dobrar sua previsão de prejuízo líquido anual para 5,6 bilhões de dólares.

O presidente da Sharp Eletronics, Takashi Okuda, também disse à imprensa que a fabricante ainda negocia com a taiwanesa Hon Hai Precision Industry sobre um investimento de capital.

A Sharp negocia com a Hon Hai há meses para tornar a companhia de Taiwan sua maior acionista. As negociações, no entanto, estagnaram após a Hon Hai dizer que esperava ter voz ativa no comando da Sharp em troca do investimento.

(Por Yoshiyuki Osada)