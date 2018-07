Sharp vê queda no lucro no ano por câmbio

A companhia disse ter como meta um lucro líquido de 30 bilhões de ienes no ano fiscal 2014/15, mas previu uma queda no lucro operacional no atual ano fiscal até março do próximo ano, conforme os benefícios de um iene mais fraco durante o ano passado começam a desaparecer, enquanto uma retração na produção de células solares também pressionará o resultado.

A Sharp previu um recuo de 7,9 por cento no lucro operacional, para 100 bilhões de ienes (938,19 milhões de dólares), para o atual ano fiscal, levemente acima do consenso de mercado de 98,7 bilhões de ienes, segundo a Thomson Reuters Starmine.

A Sharp estimou novo crescimento no negócio de painéis LCD, com alta de 32,2 por cento no lucro operacional para 55 bilhões de ienes no atual ano fiscal.