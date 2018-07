"A Shell... fechou (o oleoduto) Bomu-Bonny depois de descobrir um incêndio sobre ele esta manhã", disse um comunicado da companhia.

"Um navio em chamas, que se pensa estar envolvido no roubo de petróleo bruto, foi visto perto do local do incidente. A linha transporta o petróleo bruto para o terminal Bonny."

(Reportagem de Joe Brock)