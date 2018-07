Shirley Bassey conduz no Oscar homenagem aos 50 anos de James Bond

Bassey, de 76 anos, usando um vestido dourado, colar e brincos de ouro, apareceu no palco depois da exibição de um filme e uma música em homenagem à série do agente 007, que começou em 1962 com o primeiro filme de James Bond, "007 contra o Satânico Dr. No", estrelado por Sir Sean Connery.

No ano passado, "007 - Operação Skyfall", o 23o filme da série que se tornou a mais longa franquia cinematográfica da história do cinema, se tornou o filme de maior bilheteria de James Bond, cruzando a marca de 1 bilhão de dólares em ingressos em todo o mundo.

Bassey se tornou sinônimo da franquia Bond, cantando as músicas-tema, não só para "Goldfinger", mas em "Os Diamantes são para Sempre", de 1971, e "007 Contra o Foguete da Morte, de 1979.

A diva galesa foi precedido no palco pela atriz Halle Berry, que apareceu como Jinx, uma Bond girl no filme "007 - Um Novo Dia para Morrer", de 2002, tendo Pierce Brosnan no papel de James Bond.

"Hoje, nós celebramos o 50o aniversário de James Bond em imagens em movimento", disse Halle Berry, acrescentando que a música dos filmes "é inextricavelmente ligada a Bond como o Martíni, carros exóticos e Pussy Galore".

Connery desempenhou o papel do agente do serviço secreto britânico mais cinco vezes depois de "Dr. No". O ator inglês Sir Roger Moore encarnou James Bond sete vezes. Os atores George Lazenby, Timothy Dalton e Pierce Brosnan também desempenharam o papel de 007.

Os filmes de James Bond receberam ao longo da história apenas um punhado de indicações ao Oscar, principalmente em categorias técnicas ou de música.

Neste ano, "Skyfall", estrelado por Daniel Craig, em sua terceira aparição como Bond, obteve cinco indicações, incluindo melhor fotografia, melhor canção original e melhor trilha sonora original.