Shopping da zona leste de SP tem princípio de incêndio Um princípio de incêndio assustou na tarde de hoje os frequentadores de um shopping no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o fogo aconteceu na coifa de um dos restaurantes da praça de alimentação, no piso superior do Shopping Metrô Tatuapé, originando muita fumaça. Ninguém ficou ferido. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a administração do shopping.