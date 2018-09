Shopping de SP afirma cumprir exigências da Cetesb

Nesta terça, o shopping Center Norte, seu complexo de estacionamentos, o hipermercado Carrefour e o Lar Center receberam auto de interdição da Prefeitura de São Paulo, obrigando os estabelecimentos a fecharem em 72 horas. Segundo a administração municipal, o centro comercial fica em região contaminada por gás metano e corre risco de explodir.

Na nota, o Center Norte diz que não concorda com a medida da prefeitura, uma vez que tem cumprindo as exigências da Cetesb para resolver a questão ambiental, por meio do monitoramento diário da área e das obras para a instalação de drenos para a exaustão do gás metano existente no solo.

O gás metano identificado está localizado abaixo do piso do empreendimento, sob a camada de concreto, onde, segundo o estabelecimento, as condições para que ocorra uma explosão são nulas.

No texto, afirma-se ainda que "o Shopping Center Norte assegura que a normalidade de suas atividades não coloca em risco a segurança e a saúde de seus lojistas, funcionários, clientes e fornecedores, razão pela qual não concorda com a decisão do órgão público".