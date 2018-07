Shopping do CE fechará as portas de forma preventiva De forma preventiva, o Shopping Aldeota, que fica ao lado da Praça Portugal, em Fortaleza, onde o Movimento Passe Livre (MPL) planeja realizar às 17 horas um ato, fechará as portas às 16 horas. Os lojistas foram orientados pela administração do shopping a retirar as mercadorias expostas nas vitrines.