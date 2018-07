Shopping é evacuado após princípio de incêndio Um princípio de incêndio causou a evacuação do Shopping Villagio, nesta sexta-feira, 8, em Sorocaba. O fogo atingiu uma das coifas do restaurante Applebee''s, que fica no piso térreo do shopping, no bairro Santa Rosália, zona leste da cidade. A fumaça entrou na tubulação e saiu pela cobertura do prédio no quarto andar, chamando a atenção das pessoas que estavam no entorno. O alerta de incêndio foi repassado rapidamente a lojistas e frequentadores, com o pedido de que saíssem do prédio. Quando a primeira equipe do Corpo de Bombeiros chegou, o fogo já havia sido controlado por funcionários e pela brigada de incêndio do shopping.