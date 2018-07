Shopping é interditado por falta de segurança no centro de SP

O Shopping Fashion Center Luz, no centro de São Paulo, foi interditado no começo da manhã desta terça-feira, 10, por problemas de segurança. Os fiscais da Secretaria Municipal de Controle Urbano de São Paulo constataram a falta de equipamentos de combate a incêndio e irregularidades no plano de fuga em caso de emergência. O secretário Orlando de Almeida acompanhou a operação, que a primeira secretaria recém-criada. A vistoria começou pouco depois das 9 horas e por volta das 10 horas a Prefeitura já bloqueava a entrada do centro comercial, que tem 300 lojas. Homens da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana deram apoio à ação. Participaram ainda funcionários da Subprefeitura da Sé e do Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru). Os fiscais constataram a falta de extintores e de sinalização de emergência, problemas no sistema de hidrante e nas instalações elétricas, além da inoperância do alarme contra incêndio e da iluminação de emergência. As rotas de fuga estavam obstruídas. A reportagem procurou a administração do shopping, mas até 10h30 não havia localizado representante para comentar a interdição.