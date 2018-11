Shopping em Taubaté-SP é condenado por discriminação

Segundo Nadir Aparecida Silva, mãe da criança, ela teria sido orientada por uma funcionária do parquinho a não levá-la novamente ao local. "Ela disse que minha filha não poderia frequentar mais o brinquedo por ter Síndrome de Down e não ter brinquedos adequados à sua condição", contou.

Um dia depois de reclamar sobre o caso à direção do centro de compras, recebeu um telefonema da gerente de marketing, com as mesmas alegações A família decidiu acionar a empresa na Justiça, que lhe deu ganho de causa em primeira instância.

Em nota oficial, a direção do shopping destaca que o Taubaté Shopping não agiu, como foi divulgado, como se fosse "agente de discriminação e preconceito contra criança portadora de Síndrome de Down, o que efetivamente não ocorreu". A nota justifica que a "piscina de bolinha", onde teria ocorrido o fato, é um espaço locado e que as pessoas que ali trabalham não são funcionárias do shopping.