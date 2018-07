Shopping JK deve abrir nesta sexta-feira

Dois meses depois da primeira data marcada para a inauguração, a expectativa é de que a abertura ocorra agora, com a emissão do alvará de funcionamento, única licença pendente.

A abertura foi barrada pela Prefeitura de São Paulo sob a alegação de que o shopping não teria concluído as obras que amenizariam o impacto no trânsito local. Segundo a Prefeitura e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a entrada e saída do local causariam lentidão e prejudicariam os paulistanos.

O empreendimento está localizado na Vila Olímpia, zona sul da capital. A previsão é que aproximadamente 3 mil funcionários trabalhem nas 211 lojas, que devem atrair 20 mil pessoas por dia. Na lista estão 25 marcas internacionais estreantes no Brasil.