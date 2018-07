Shopping Leblon abrirá domingo mesmo com 'rolezinho'

No domingo passado, o evento tinha mais de 9 mil confirmações, e apenas cerca de 50 pessoas compareceram. Com as portas do shopping fechadas, o protesto foi realizado na calçada, com direito a baile funk e churrasco numa grelha improvisada. A avaliação é que o quórum neste domingo será ainda menor, o que não deve causar transtornos no shopping.

O secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, voltou a afirmar nesta sexta que não vai montar esquema especial de policiamento preventivo nas imediações do Shopping Leblon por conta do "rolezinho". Beltrame havia dito o mesmo na semana passada. Entretanto, dezenas de policiais militares - muitos à paisana - permaneceram de plantão no local. "Reitero dizendo que ''rolezinho'' não é crime. Vamos manter o policiamento voltado para a praia nos finais de semana. Não vamos agir especificamente em função disso porque entendemos que não é uma ação criminosa", explicou o secretário.