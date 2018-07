Shopping na Vila Prudente amplia horários antes no Natal

O Central Plaza Shopping divulgou novos horários de operação, já como adaptação para o crescimento nas vendas por conta do Natal e das festas de fim de ano.

À partir da próxima segunda-feira, 8, o centro comercial na Vila Prudente passa a funcionar até as 23h, uma hora a mais que o normal nos dias de semana e cinco a mais aos domingos.

Às vésperas do Natal, o shopping reforça ainda mais o período para compras, funcionando das 10h à meia-noite nos dias 18 a 20, 22 e 23 de dezembro. No domingo, dia 21, as lojas fecham às 23h.

Quem deixar para escolher os presentes na última hora ainda terá até as 18h do dia 24 para aproveitar todas as lojas. No dia de Natal, a abertura das lojas fica a cargo dos lojistas e pode ser que o consumidor encontre muitas portas fechadas.