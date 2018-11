Shopping na zona sul de SP é assaltado pela 3ª vez

Foi o terceiro assalto ao mesmo local neste ano. Em crime anterior, quatro ladrões invadiram a joalheria Casa Tokyo e levaram joias expostas na vitrine. Ontem, por volta de 9h, o homem identificado como Carlos Roberto de Souza Junior, 23 anos, foi até o andar chamado Jardim Botânico e entrou na Conexão. Segundo as vendedoras aparentemente não havia motivos para que elas desconfiassem do suposto cliente, que chegou a ser simpático com funcionárias.

"Ainda bem que o shopping tinha acabado de abrir. Mesmo assim as pessoas correram para todos os lados", contou a proprietária de uma loja ao lado. "Aqui está visado demais", alertou. A Conexão fica a poucos metros de um estande de doces e balões de gás e uma loja de roupas infantis.

Souza Junior foi pego ainda no shopping. Quando a PM chegou no endereço, o detido alegou ter comprado a pistola em uma feira do "rolo" localizada em São Mateus, na zona leste. A polícia acredita que um segundo suspeito estava com Souza Junior dando cobertura ao crime, mas ele não havia sido identificado até ontem.

A assessoria de imprensa do shopping confirmou o caso. No sábado passado, a joalheira Casa Tokyo foi alvo. No começo de dezembro foi a vez da Vivara ser atacada por uma dupla. As informações são do Jornal da Tarde.