Shopping no PR é esvaziado após vazamento de gás Os funcionários do Shopping Água Verde, localizado no bairro Água Verde, em Curitiba, foram retirados do local hoje pela manhã devido a um vazamento de gás no edifício. Três equipes da Polícia Militar, além do Corpo de bombeiros, foram acionados logo após os funcionários perceberem o vazamento, que segundo a administração do shopping estava em uma rede de gás já desativada.