Shopping Plaza Sul funciona normalmente após roubo O Shopping Plaza Sul, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo, abriu normalmente ao público hoje, após um assalto a um caixa eletrônico instalado em suas dependências. Segundo nota divulgada pelo shopping às 9h15, um grupo rendeu a equipe que trazia o malote de abastecimento de um dos caixas eletrônicos e fugiu levando uma quantia em dinheiro. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados participaram do roubo.