Shopping Tucuruvi vai ligar lojas a plataforma

De acordo com o superintendente do estabelecimento, Antônio Saugo, nove delas serão âncoras, como Renner e Magazine Luiza. "Além disso, teremos 61 opções de alimentação e seis salas de cinema (da rede Cinemark), uma delas com tela gigante." Também haverá agências bancárias, sapataria e lotérica.

Esta última, por sinal, é exemplo de como o comércio da região deve se reorganizar com a abertura do novo shopping, já que pertence ao mesmo dono da casa lotérica que funciona na Avenida Doutor Antônio Maria de Laet, em frente ao centro comercial. O ponto atual será extinto com a inauguração do novo.

O shopping terá também um terminal de ônibus com 13 linhas da São Paulo Transporte (SPTrans) e da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que passa a operar no sábado, 20. Diferentemente de hoje, os passageiros poderão esperar os coletivos em um espaço coberto e com pequenas lojas de conveniência e comida bem ao lado.

Para o empresário José Luiz Sousa Prado, de 45 anos, que usa os ônibus da região, o shopping vai valorizar a região, além de facilitar a vida de quem utiliza transporte coletivo. Mas a operadora de telemarketing Vanessa da Silva, de 31 anos, teme que o trânsito possa piorar, já que o shopping é um polo gerador de tráfego. "Acho que nos horários de pico os ônibus vão ter dificuldade para sair do terminal."

Outros shoppings

O Metrô pretende conceder o terreno de mais estações para a construção de shoppings. Os casos mais avançados são o das paradas Vila Madalena, na Linha 2-Verde, e Vila Mariana, na 1-Azul, que já foram licitados e, no momento, aguardam aprovações da Prefeitura de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.