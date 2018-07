Shopping West Plaza evita fechamento com base em liminar O Shopping West Plaza, na Pompeia, zona oeste da capital paulista, conseguiu uma liminar na Justiça impedindo seu fechamento pela Prefeitura, que aconteceria nesta sexta-feira (14). O centro de compras teve o alvará cassado no dia 14 de agosto, por construir em áreas não previstas na planta original, e recebeu um prazo de 30 dias para se regularizar. Na terça-feira (11), no entanto, o juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, da 11º Vara da Fazenda Pública, publicou decisão cancelando a interdição, por considerar que o shopping está executando as obras de regularização necessárias.