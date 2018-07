Shoppings antecipam decoração de Natal

O tema natalino começará a se tornar mais presente nos anúncios publicitários a partir do próximo mês, mas, no comércio, ele chegou faz tempo. Lojas da Rua 25 de Março, por exemplo, exibem desde julho artigos natalinos. As prateleiras dos supermercados começam a ser ocupadas por panetones.

Para atrair o público, os shoppings apostam em inovação. O Center Norte terá um totem de Boas Festas na entrada coberto por 2,5 quilômetros de pisca-piscas. O novo shopping de luxo da capital, o JK Iguatemi, na zona sul, fará sua estreia no Natal em 5 de novembro e, segundo a administração, "em grande estilo". Além de vitrine interativa, haverá iluminação especial e atividades para crianças.

O Interlagos inaugura sua decoração já no sábado (27), com o tema Caminhos do Bosque. O investimento na decoração foi de R$ 800 mil. Segundo a superintendente Carla Bordon Gomes, a expectativa é de que haja um aumento de vendas de 15% e incremento de fluxo de público de 10% ante o Natal do ano passado.

Onda retrô

Valorizar o passado é uma tendência em 2012. O Shopping Pátio Paulista, na Bela Vista, região central, fará uma abordagem retrô, lembrando a Avenida Paulista de antigamente. A casa do Papai Noel será semelhante aos casarões que ocupavam a avenida antes dos prédios. Terá muitos detalhes, como lustres e vitrais. Também haverá um mezanino com a biblioteca do Bom Velhinho. Na entrada principal do shopping será montado um bondinho, onde o público poderá entrar.

O Shopping Iguatemi, do mesmo grupo do JK, também vai focar o passado. Segundo a administração, o desenvolvimento do projeto reforçou os ícones de Natal e a valorização do passado como "base para um futuro melhor e mais feliz."

Maria Luiz, de 48 anos, é professora de Geografia e gosta de conferir as decorações dos shoppings da cidade. Ela espera que neste ano haja inovação nas montagens e nos temas. "Ano passado teve muito repeteco. Espero que desta vez eles não usem o tema Natal Reciclável ou encham o shopping com bonecos em movimento, coisa que minha filha, por exemplo, não gosta", afirma.

Alguns detalhes, no entanto, permanecem em sigilo. A chegada do Papai Noel no Shopping Eldorado, na zona oeste, é mantida em segredo. Já o Shopping Pátio Higienópolis, na região central, conhecido por suas decorações natalinas ricas em detalhes, ainda não divulgou a data do início da montagem dos enfeites. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.