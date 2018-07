Shoppings compensam emissões de liquidação Dez shoppings administrados pela Sonae Sierra Brasil em São Paulo, Amazonas e Distrito Federal vão neutralizar as emissões de carbono de uma liquidação que vai de quinta-feira a domingo. O inventário de emissões dos shoppings considera, principalmente, o uso de energia, a emissão do combustível usado em geradores e o potencial de geração de resíduos sólidos. "Estimamos as emissões dos shoppings entre 300 e 500 toneladas de CO2 equivalente", diz Aurélio de Andrade, da Usinazul, que fez os cálculos. "O plantio de cerca de mil árvores deve ser suficiente para neutralizar a maior parte. Se ainda faltar, compraremos créditos." O plantio será feito na Amazônia e na Mata Atlântica.