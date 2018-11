Shoppings de SP ficam abertos hoje até a meia-noite

O gerente da loja CNS do Shopping Center Norte, Flavio Nunes, espera um aumento de 5% a 7% nas vendas em comparação com o Natal passado. "Até agora, as vendas estão iguais a 2009, mas espero muitas compras de última hora", afirma Nunes. Os itens mais vendidos no estabelecimento são chinelo e mocassim. O gerente da Centauro do Shopping Bourbon, Pedro André Assis Costa, também conta com uma elevação nas vendas nos últimos dias antes do Natal. "Brasileiro sempre deixa para última hora e acredito que esse ano não será diferente." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Serviço - Hoje até as 23 horas: Market Place, Pátio Higienópolis, Villa-Lobos, Vila Olímpia, West Plaza, Frei Caneca e Granja Viana. Hoje até a meia-noite: Anália Franco, Bourbon, Cidade Jardim, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Iguatemi, Morumbi, Pátio Paulista, Shopping Center D.