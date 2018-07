Short cuts Márcio Abreu vem construindo, com sua Cia. Brasileira de Teatro, algumas das criações mais consistentes, questionadoras e belas do teatro brasileiro recente. Depois dos fundamentais 'Vida' e 'Oxigênio', chega amanhã (16) ao Sesc Belenzinho, após passagem pelo Festival Cena Brasileira, Isso te Interessa?, de Noëlle Renaude. A peça traz à cena três gerações de uma família. Os pequenos acontecimentos são costurados aos 'grandiosos', sem distinções, em um espetáculo que busca uma possibilidade de narração na recusa de 'representar'. Em vez de representar papéis, os atores aparecem como intérpretes do texto.