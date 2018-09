Show da Copa tem quase 8,5 mi de espectadores na África do Sul

Milhares sacudiram o Orlando Stadium na quinta-feira cantando no primeiro show do Mundial na véspera do evento esportivo mais assistido do mundo.

O concerto foi transmitido ao vivo ao redor do globo e teve estrelas como Alicia Keys, Angelique Kidjo e Vusi Mahlasela. A cantora colombiana Shakira cantou o hino oficial da Copa do Mundo, "Waka Waka (Desta vez pela África)", com o grupo sul-africano Freshly Ground.

"Dados mostraram que o pico de audiência do show chegou a quase 8,5 milhões de espectadores sul-africanos, com uma média de pouco mais de 6,7 milhões na (rede nacional) SABC 1 e na (TV privada) SuperSport 3 juntas", informou o instituto de pesquisa Nielsen em comunicado.

"Poucos eventos nos últimos anos conseguiram atingir essas cifras de audiência local", disse Chris Eyre, diretor administrador da Nielsen.

A declaração afirmou que o único evento especial televisionado que chegou perto dessa audiência foi o South African Music Awards (SAMA) de 2008, com quase cinco milhões de telespectadores.

