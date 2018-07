Show de Bieber mobilizará policiamento de trânsito O Comando de Policiamento de Trânsito fará uma operação no Estádio do Morumbi no final de semana, a partir da 11h, por causa do show do cantor Justin Bieber. O objetivo é reduzir o prejuízo ao tráfego de veículos nas imediações do local do show, auxiliar na travessia de pedestres, impedir a atuação irregular de guardadores de carros e o comércio de vendedores ambulantes.